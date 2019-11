La tradizione si intreccia con la modernità nel nuovo progetto di Mobart Ben per una residenza privata a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Dopo un attento studio degli ambienti interessati, in particolar modo della zona living, l’azienda ha optato per un design dai toni contemporanei, che conferisce agli spazi un mood leggero e metropolitano. Ancora una volta, protagonista assoluto degli ambienti è il legno, in questo caso il larice spaccato e invecchiato, che viene qui sviluppato con forme semplici e lineari che ben si prestano a dare un respiro più ampio allo spazio circostante.

In particolare, la zona living è divisa dall’ingresso da un separé a listelli sospesi, che lasciano passare la luce e creano un suggestivo effetto visivo, conferendo all’intero ambiente un tono di estrema leggerezza. All’ingresso è presente una parete di rivestimento a doghe alternate con specchio e mensole integrate e un mobile retro divano con gola in legno. Il mobile tv, posizionato a terra, si compone di ante scorrevoli e mensola sospesa.

Il davanzale della finestra, anch’esso in larice, è stato lavorato in modo da creare una piccola panca che dona all’ambiente una continuità con il panorama esterno, che si configura quasi come un invito a godere anche di ciò che si trova al di fuori dell’appartamento.

Lo spazioso tavolo allungabile da 6/8 posti, anch’esso in larice, presenta delle scultoree gambe sagomate “a fiume” e un piano dogato, dando luogo a un particolare e interessante contrasto tra la sua struttura robusta e la leggerezza quasi sospesa del resto della zona living.

Inoltre, Mobart Ben è intervenuto sulla cucina, realizzando mensole e un bancone in larice, e sull’ambiente bagno, proponendo un piano sospeso di forte spessore per il lavabo d’appoggio.