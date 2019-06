La prestigiosa catena di ristoranti Levy Restaurant e il marchio veneto Maxdesign. hanno stretta una collaborazione. Il brand del Gruppo Cerantola ha arredato con la sua linea Appia alcuni spazi del rinomato ristorante The Bridge Restaurant parte della celebre catena nel centro di Londra.

Ubicato nel prestigioso ExCeL London nel cuore di Londra, il progetto è stato realizzato dallo studio SHH Architecture & Interior Design che ha scelto per questo ristorante su tre livelli una linea di approccio originale ed esclusiva. I tre diversi ambienti - un chiosco per take-away, un bar e un ristorante con 230 coperti - sono stati pensati sia per eventi diurni sia notturni. La scelta di usare una palette monocromatica ha reso più evidenti i tocchi di rosso, nocciola e stampe geometriche che unificano i tre ambienti ponendo al centro dell’attenzione il catering. Nel rinomato contesto del The Bridge Restaurant, la collezione multifunzione di sedute Appia si integra perfettamente, regalando all’ambiente eleganza e ricercatezza. L’intensità cromatica e il minimalismo delle linee rivelano un’inaspettata anima british che in altri contesti non traspare così vividamente. La scelta del colore predominante nero/grigio dialoga con le altre sfumature cromatiche che caratterizzano l’ambiente ricreato da SHH, che viene reso particolare ed elegante anche dalla sperimentazione con tecnologie avanzate su materiali ad alte prestazioni come l’alluminio. Con o senza braccioli, per uso individuale o in gruppo, in ambienti privati o condivisi, all’interno o all’aperto, il modello Appia si adatta a qualunque tipo di situazione, in linea con l’approccio multifunzionale tipico di Maxdesign: per l’ambiente di lavoro e non solo.