Da Brescia a Colonia, a Milano. L’evoluzione di Mara attraversa le città del design a un ritmo accelerato, raccontando la crescita dell’azienda e il suo rinnovato percorso progettuale, volto ad affiancare con efficacia e stile le rivoluzioni attuali del sistema casa e ufficio. Destinazione recente è la capitale meneghina dove l’azienda, guidata dalla terza generazione della famiglia Marchina, ha presentato l’installazione “Setting Colours” all’interno dello showroom del partner Gabriel, in piazza Castello, che sarà visitabile da architetti, clienti e appassionati di design a dicembre e per tutto il mese di gennaio.

Una vivace composizione realizzata con le più recenti collezioni firmate Mara, ha preso posto nello dello spazio espositivo, ubicato all’interno di un palazzo storico con vista esclusiva sul Castello Sforzesco. Qui, circondati dai pregiati tessuti Gabriel, le sedute Icon e i tavoli Follow (con sistema meccanico di regolazione dell’altezza integrato e brevettato) hanno ricreato un angolo di confortevole convivialità, completamente immerso nel colore.

Debuttato con grande successo all’evento di Orgatec a Colonia lo scorso ottobre, “Setting Colours” è, infatti, il concept che definisce la nuova immagine di Mara e che vede nel colore la sua chiave di lettura. Una palette che dal rosso si espande a una serie di sfumature e colori analoghi, entra a far parte della gamma di finiture a disposizione per i prodotti Mara, giocando sull’emozionalità delle cromie e sulla loro forza visiva: una chiara metafora del nuovo cammino intrapreso dell’azienda - affascinante, energico, intenso, volto a superare i confini del progetto fino a oggi esplorati.

Se infatti Mara è da oltre 60 anni una realtà specializzata nell’arredo per ufficio e spazi pubblici, le moderne tendenze d’interior favorevoli a un’ibridazione degli ambienti, privati e di lavoro, hanno offerto all’azienda nuovi ambiti di esplorazione e di applicazione del suo design. Da questo ideale è nata la collezione di sedute Icon, realizzata in collaborazione con il designer Marcello Ziliani: un prodotto dal DNA tecnico, ma dall’estetica trasversale che può adattarsi alla casa quanto all’hospitality e al working space contemporaneo, rivisitando la tipica seduta a pozzetto con un meccanismo integrato che permette un movimento indipendente di seduta e schienale. Della medesima impronta stilistica, gli ampliamenti di gamma dei suoi caratteristici tavoli multifunzionali e salvaspazio, regolabili in altezza con sistema meccanico: soluzioni che rispondono a esigenze di fluidità e di trasformabilità degli spazi.

L’installazione “Setting Colours” ha quindi fornito l’occasione ideale per creare un momento di riflessione e confronto sulle moderne tendenze legate all’abitare e ancor più sui trend del mondo ufficio. Nella serata di inaugurazione, tenutasi giovedì 1 dicembre, si è quindi svolto il talk “Nuovi scenari ‘human-centered’” in compagnia di Laura Marchina, managing director di Mara, Pietro Lavino, real estate leader di EY, e del designer Marcello Ziliani, moderati dalla giornalista Donatella Bollani. Molti i temi affrontati: la ricerca di nuove forme di “lavoro agile” e di formule organizzative incentivanti per il lavoro in presenza, la riorganizzazione degli uffici dirigenziali a favore di aree meeting, l’importanza dell’ascolto “dal basso” e non più “dai vertici” aziendali per la creazione di moderni spazi lavorativi.

Nonostante lo scenario sia già notevolmente cambiato negli ultimi anni, ci troviamo ancora in una fase di transizione; il settore e il nostro modo di relazionarci al lavoro e alla sua dimensione sono destinati a evolvere ulteriormente. In questo universo così mutevole e dinamico si inserisce Mara con le sue collezioni, forte di una qualità e di un know-how consolidato in grado di affiancare tali cambiamenti, fornendo soluzioni sempre all’avanguardia.