Dopo l’importante fornitura per l’Hotel Lutetia a Parigi, Lema Contract si è aggiudicata un nuovo prestigioso progetto attraverso la branch UK, arredando le 153 camere dell’esclusivo hotel 5 stelle Great Scotland Yard di Londra, tra le aperture internazionali più attese del 2019. L’opening è previsto per l’estate dopo un totale intervento di restauro durato oltre tre anni e mezzo gestito dal noto developer Galliard Group e sviluppato da Twenty Fourteen Holdings con la partecipazione di LuLu Group.

Primo hotel inglese a entrare a far parte di Unbound Collection di Hyatt che raggruppa proprietà dal carattere esclusivo in tutto il mondo e situato nel quartiere di St. James, a due passi da Westminster, Great Scotland Yard si caratterizza per l’unicità della location: l'edificio storico di sette piani classificato Grade II ha ospitato in passato il quartier generale della polizia metropolitana di Londra. Durante l’epoca della fumosa Londra vittoriana poliziotti si sono alternati in ronde, partendo dal loro quartier generale di Great Scotland Yard. Tra questi corridoi giravano anche Charles Dickens e Sir Arthur Conan Doyle, che seguivano gli investigatori in cerca di storie e ispirazione. Citato in romanzi e film di successo, la sua storia risale ai tempi dei Tudor quando servì come ambasciata della famiglia reale scozzese durante la loro visita al re Enrico VIII e alla regina Elisabetta I nel vicino Whitehall Palace, da qui il nome Great Scotland Yard. L’hotel è un viaggio indietro nel tempo grazie ai raffinati dettagli stilistici - scudi, emblemi in vetro e metallo - che rimandano alla sua prestigiosa storia; ospita anche un raffinato ristorante, un whiskey bar "segreto" che riporta ai tempi del proibizionismo degli anni ‘20, una biblioteca, una palestra, un cocktail bar, un salone in stile Palm Court, una sala da ballo e una da the.

Su progetto dello studio di architettura EPR Architects, Lema ha curato la progettazione, lo sviluppo e l’installazione di tutti gli arredi fissi delle stanze fornendo armadi su misura, unità TV, arredi bagno in legno oltre alle porte in essenza delle camere da letto e dei corridoi principali, riconfermando ancora una volta la sua grande capacità di gestire forniture tailor-made capaci di rispondere a ogni richiesta stilistica e tecnica della committenza. Una nuova reference particolarmente significativa per Lema Contract, partner ideale per grandi realizzazioni in ambito hospitality e residenziale. Realtà industriale in forte sviluppo, Lema Contract dispone di un team dedicato diviso nei due hub: la sede di Giussano e quella di Lema UK a Londra. Sempre a Londra, dove oggi è tra le realtà nazionali più importanti per volumi nel contract residenziale e hotellerie, Lema sta completando altri importanti progetti tra cui 20 Grosvenor Square, complesso residenziale di 37 appartamenti nel cuore dell’esclusivo quartiere di Mayfair.

Angelo Meroni, Presidente di Lema commenta: “Great Scotland Yard ha riconfermato ancora una volta la nostra versatilità nel mondo del contract. L’expertise maturata in quasi 50 anni di attività e la forza di una struttura organizzata e capillare sul territorio ci permettono di soddisfare le esigenze tecniche e stilistiche specifiche di qualsiasi progetto, anche quelli più sfidanti come appunto Lutetia e Great Scotland Yard. La nostra forza risiede proprio nella capacità di riuscire a interpretare la visione del progettista garantendo soluzioni customizzate, integrando diverse competenze come espresso anche nel motto di Lema Contract, You Think We Make”.

Umberto Salon, Managing Director di Lema UK aggiunge: “La presenza diretta sul territorio si è rivelata ancora una volta plus strategico. In un progetto così complesso è infatti particolarmente importante per il developer poter contare su un partner in grado di gestire le diverse fasi individuando con prontezza soluzioni ad hoc. Proprio la capacità di Lema di saper gestire l’intera catena produttiva e logistica fino ad assumere il ruolo di general contractor ci ha permesso nel giro di pochi anni di affermarci anche a Londra, hub mondiale del contract dove proprio per rispondere alle crescenti richieste di forniture chiavi in mano abbiamo aperto la branch Lema UK nel 2012 a cui è seguito il flagship di Chelsea nel 2015, concepito proprio come vetrina delle due anime di Lema, Casa e Contract”.