Convivialis è la nuova linea di complementi per l'arredo firmata da Casalgrande Padana. Si compone di diverse tipologie di tavoli con piani rettangolari, quadrati, tondi, ovali o esagonali realizzati in gres porcellanato con tecnologia Bios Antibacterial®, disponibili in un’ampia gamma di collezioni.

Convivialis si caratterizza per un design semplice ed essenziale ed è composta da un’ampia scelta di piani di diverse misure, per adattare la funzionalità e l’estetica del tavolo alle proprie esigenze.

Grazie alle eccellenti performance tecniche e alle diverse collezioni e formati, le lastre in gres di Casalgrande Padana tornano protagoniste per trasformarsi in superficie d’arredo in infinite soluzioni progettuali di interior design.

Un interessante canovaccio di sperimentazione tra design e innovazione dove il tavolo da elemento funzionale si trasforma in un vero protagonista degli spazi abitativi.

La nuova linea di tavoli è disponibile con piani rettangolari nei formati 180x105 cm e 160x105 cm con la possibilità di un piano estraibile, oppure nei formati 100x203 cm, 100x200 cm e 60x120 cm, con piani tondi nel formato 160x160 cm oppure nel formato 120x120 cm e con piano ovale nel formato 120x244 cm.

Completano la gamma una serie di tavolini e caffè table con piano di forma esagonale nel formato 61x70,3 cm, con piani tondi nei formati 90x90 cm, 80,5x80,5 cm, 70x70 cm, 60x60 cm, 51x51 cm e 40,5x40,5 cm, semitondi doppi nel formato 90x90 cm, oppure con piano quadrato nei formati 120x120 cm, 60x120 cm e 60x60 cm.

Le superfici in gres porcellanato di Casalgrande Padana vantano una ricchezza decorativa unica, con venature delicate, trasparenze armoniose e variazioni cromatiche sofisticate.

La linea si adatta facilmente a qualsiasi stile, grazie alla possibilità di creare giochi cromatici a contrasto o soluzioni total look in perfetta continuità estetica tra pavimento, rivestimento e arredamento. Lo stile mix&match è particolarmente valorizzato, offrendo combinazioni materiche eleganti e originali.

La versatilità e duttilità delle grandi lastre in gres di Casalgrande Padana consentono di dare vita a ogni soluzione creativa o esigenza progettuale: dai tavoli da pranzo e da salotto dall’importante impatto scenografico, ai tavoli per la cucina in grado di unire le elevate performance tecniche alla massima libertà di espressione stilistica per la progettazione di ambienti in coordinato con il rivestimento del top, dell’isola cucina e del pavimento per la creazione di superfici continue, idealmente senza interruzioni, fino ai coffee table dalle forme moderne e inusuali capaci di donare una ricercata personalità a tutto l’ambiente e ai tavoli da esterno per arredare con classe giardini, patii, terrazzi o verande.

Un perfetto connubio tra estetica, funzionalità e facilità di manutenzione sia per spazi abitativi privati, che per contesti commerciali come bar, ristoranti e strutture ricettive nel mondo dell’hôtellerie e dell’hospitality.

La qualità tecnica e le eccellenti prestazioni in termini di durabilità, inassorbenza, ingelività, inalterabilità cromatica, resistenza all’abrasione, alle fonti di calore, all’usura, all’umidità e agli sbalzi termici, la capacità ignifuga e la facilità di pulizia sono ulteriormente potenziate grazie a Bios Antibacterial®. Un esclusivo trattamento a base di argento in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulla superficie ceramica per garantire la massima igienicità, assicurando elevate performance tecniche ed estetiche.

Essendo il trattamento antibatterico integrato in maniera permanente nel prodotto ceramico, le sue proprietà sono sempre attive, sia con luce che al buio.

Tutte le collezioni di Casalgrande Padana sono costituite esclusivamente da materie prime naturali, ecocompatibili e completamente riciclabili.

Tutta la filosofia produttiva dell’azienda è orientata, da sempre, al raggiungimento dei migliori standard qualitativi ottenuti grazie a un’assidua ricerca applicata e all’impiego, lungo tutto il processo produttivo, di avanzate tecnologie di fabbricazione rapportate agli standard del massimo rispetto ecologico.

Gli impianti utilizzano, infatti, apparecchiature antinquinamento all’avanguardia che permettono il riciclo e il riutilizzo di tutte le componenti della produzione.