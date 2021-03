La nuova Calatea Green di Cristina Celestino

Riedizione sostenibile della poltrona Calatea disegnata da Cristina Celestino nel 2017, la nuova versione Calatea Green è ripensata nei materiali e nella sua espressione formale, interamente prodotta secondo i criteri di economia circolare.

Progettata per Pianca, l’azienda veneta specializzata nel complemento di arredo e nei sistemi per l’abitare, Calatea Green è stata presentata a Torino in occasione dell’inaugurazione di Green Pea - il primo Green Retail Park del mondo. Un prodotto che rappresenta un omaggio al pianeta e una riaffermazione dell’impegno di Pianca nei confronti dell’ambiente.

Ogni elemento della Calatea Green è stato ripensato per ridurre l’impronta ambientale della seduta. L'imbottito è realizzato in eco-fibra di poliestere proveniente dal recupero delle bottiglie dell’acqua minerale in plastica PET: composto al 100% da poliestere vergine, è completamente riciclabile e compostabile, nel rispetto dei criteri dell’Economia Circolare.

La scocca è in legno multistrato, le gambe sono in legno massello di frassino certificato FSC®, proveniente da boschi certificati a prelievo controllato contro la deforestazione. I rivestimenti in tessuto, infine, utilizzano un filato di cotone prodotto con sistema Open End impiegando materiale 100% di riciclo garantito dalla certificazione GRS (Global Recycled Certified 4.0).

Cristina Celestino ha disegnato per il tessuto dello schienale una nuova grafica, scegliendo di rendere omaggio alla sua terra, il Friuli, e all'albero di Ontano, un'essenza arborea autoctona delle Alpi Giulie, le cui foglie si caratterizzano per la regolare texture delle venature.

Una trama che è stata motivo di ricerca e di ispirazioni per la designer che si è poi soffermata sul lavoro dell’artista Carla Accardi e in particolare sulle sue pennellate ritmiche, i segni. La seduta è stata presentata a Green Pea come un pezzo unico dalla pronunciata natura artistica. Per l’occasione il motivo decorativo è stato impresso su tela da Alberto Fiocco che ha reso Calatea Green un’opera unica: frutto dell’incontro tra arte, artigianato e design. Il decoro a mano è stato eseguito con colori a base d’acqua privi di sostanze tossiche.

1 of 3

"Calatea Green rappresenta la naturale evoluzione di una poltrona nata come omaggio al mondo botanico. Parla il linguaggio della natura e della sostenibilità in ogni suo elemento e si fa portavoce di un messaggio che l’azienda, da sempre attenta al ciclo virtuoso delle lavorazioni, vuole condividere con i suoi clienti e con il mondo del design”. Dichiara Cristina Celestino “Calatea Green è una poltrona progettata con il presupposto di poter durare nel tempo: di essere iconica, ma al tempo stesso rispettosa degli spazi in cui va a inserirsi; perfettamente funzionale, ma in grado anche di innescare emozioni e riflessioni, portando negli spazi interni la bellezza della Natura”.