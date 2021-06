Fondere audio e illuminazione in un’unica linea di prodotti integrati innovativi è la nuova mission di K-array che ha creato ad hoc la nuova divisione Kscape. Il primo prodotto presentato è Rail, un binario luminoso con audio invisibile integrato.

Rail è uno strumento che abbina audio High-End e illuminazione sia in versione diffusa che spot. L’azienda toscana K-array, grazie alla divisione Kscape è riuscita a integrare perfettamente nel progetto Rail l’esperienza audio innovativa e la tecnologia di illuminazione high-end (linea di led luminosi omogenei di 1,2 m dotata di speakers full-range e led Nichia con un CRI> 95). Rail è la soluzione unica nel suo genere per tutti gli installatori e integratori che cercano una qualità senza compromessi di suono e luce nei loro progetti.

Rail è disponibile con differenti ottiche, differenti soluzioni di installazione e nella versione binario elettrificato, che può accogliere e alimentare proiettori spot di terze parti.

"Siamo lieti di annunciare l’inizio della collaborazione con ZAlight per la distribuzione sul mercato italiano del marchio Kscape - dichiara Thomas Riby responsabile vendite e marketing globale Kscape -. È un nuovo brand, forte dei molti anni di ricerca e d'esperienza maturati da K-array nel mondo dell'audio professionale. Abbiamo visto in ZAlight un partner con un’autorevole esperienza alle spalle, in grado di cogliere i valori e le elevate potenzialità del marchio, nonché un partner ideale per un solido sviluppo di mercato".

“Abbiamo sempre seguito con interesse e ammirazione il percorso di K-array: un’azienda che rappresenta la genialità e lo spirito imprenditoriale italiano - raccontano Graziano Zanini e Luca Di Donato di ZAlight -. Quando abbiamo appreso che il marchio, dopo aver raggiunto i vertici nella tecnologia audio, si stava cimentando nel campo del lighting con un prodotto altamente innovativo, abbiamo deciso di approfondire subito la cosa accogliendo con entusiasmo il loro invito. Siamo quindi estremamente orgogliosi dell’accordo raggiunto per sviluppare insieme il brand Kscape sul mercato italiano”.