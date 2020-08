A partire dal mese di ottobre 2020, Istituto Marangoni proporrà il Master in Product & Furniture Design completamente rinnovato, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti a vivere una reale e innovativa esperienza di ricerca a stretto contatto con noti designer e aziende di prima importanza nel mondo dell’arredo made in Italy.

Il corso, ideato da Giulio Cappellini, architetto e brand ambassador di Istituto Marangoni, sarà articolato in tre distinti term, in ciascuno dei quali agli studenti verrà assegnato un progetto di ricerca in collaborazione con un designer e un'azienda.

Sarà un’opportunità per esplorare percorsi di indagine che le imprese quotidianamente non hanno la possibilità di affrontare e approdare a risultati altamente innovativi, con l’obiettivo di andare oltre l’interpretazione del brand il nuovo oggetto da inserire a catalogo individuando scenari inediti caratterizzati da un forte contenuto di ricerca. In tutti i progetti, a guidare i brief sarà la School of Design di Istituto Marangoni insieme ai progettisti coinvolti, esponenti della nuova generazione a cui è affidata l’eredità dei Maestri del design.

Elena Salmistraro, tra i nomi più in vista della nuova generazione del design italiano e sinonimo di libertà creativa, colore e narrazione artistica, guiderà gli studenti nel primo term, in un progetto in collaborazione con Moroso, brand di primo piano del design italiano che ha saputo conciliare il know-how artigianale e sartoriale con i processi di produzione industriale, identificando nell’incontro tra design, arte contemporanea e moda un elemento di unicità. Gli studenti avranno l’obiettivo di esplorare nuove soluzioni estetiche e materiche da applicare ai prodotti del brand, una ricerca che, sino a oggi, ha toccato solo marginalmente l’azienda, e che tramite questo progetto porterà a un approccio più visionario, consolidando il ruolo di Moroso come protagonista del design moderno.

Nel secondo term sarà protagonista Philippe Nigro, designer francese che divide la sua attività tra l’Italia e la Francia, definendo la propria identità professionale attraverso l’unione di queste due culture. Il brand con cui Nigro e gli studenti si confronteranno in questo term sarà Alias, azienda leader nello sviluppo di sistemi di arredo per il mondo contemporaneo caratterizzata dall'attenzione verso le novità estetiche del settore e la qualità tecnica dei suoi prodotti. Il progetto di ricerca indagherà nuove possibili soluzioni d'arredo che favoriscano il lavoro fluido, integrando situazioni a distanza e di prossimità, spazi privati e ambienti di lavoro, definendo una dimensione flessibile e funzionale in grado di unire l'efficienza dello smart working alla sofisticata esperienza dell'arredo made in Italy.

Il terzo progetto vedrà coinvolti Moreno Vannini dello studio Nendo, firma di livello internazionale nel panorama design noto per la sua capacità di coniugare forma e leggerezza in oggetti d’arredo altamente poetici ed evocativi, e l’azienda Alessi, leader nel settore dei complementi per la casa e simbolo in tutto il mondo della vocazione alla ricerca del design italiano. Un incontro di opposti che punta a unire l’approccio pulito e minimalista di Nendo alla capacità distintiva di Alessi di combinare leggerezza ludica e profondità culturale in oggetti fortemente iconici.

“Il nuovo Master in Product & Furniture Design di Istituto Marangoni rappresenta un percorso didattico davvero unico, pensato per costruire un nuovo modo di immaginare la relazione tra designer, impresa e scuola: un dialogo che permetterà di intraprendere percorsi di ricerca anche sorprendenti per le stesse aziende impegnate nei progetti, di sicuro stimolo per immaginare gli oggetti, gli spazi e le relazioni di domani.” Commenta Massimo Zanatta, School Director di Istituto Marangoni Milano Design.



Il Master in Product Design & Furniture è un corso annuale rivolto a chi desidera acquisire competenze approfondite su metodologia del progetto e un punto di osservazione unico sull’attuale settore dell’arredamento e del product design, con quel valore di “Italianità” ben rappresentato da aziende d’eccellenza che diventeranno parte integrante di un percorso formativo inedito e fortemente orientato all’innovazione.