Abitare la natura: questo è il principio attorno cui ruota una nuova residenza privata alle porte di Trento realizzata da Danilo Balzan. Un progetto non solo architettonico, ma anche di vita, seguito e curato direttamente dalla proprietaria, desiderosa di iniziare con la propria famiglia un nuovo percorso lontano dai centri cittadini e immerso nel suggestivo paesaggio trentino. E proprio il bosco, i monti e il territorio più in generale sono i protagonisti di questa nuova abitazione, che porta letteralmente la natura dentro casa trasformandola in elemento d’arredo unico e irripetibile.

Sviluppato su quattro livelli, di cui uno parzialmente ipogeo, per una superficie totale di circa 400 metri quadri, il progetto attribuisce a ogni piano una funzione. Il seminterrato è dedicato alla cura del corpo (con sauna e palestra), il piano terra è vocato all’accoglienza e alla convivialità, il primo piano è riservato alla zona notte e l’ultimo piano è consacrato all’immersione intimista nel paesaggio, poiché ospita una grande terrazza con vasca idromassaggio da cui poter godere dello straordinario panorama.

Dal punto di vista stilistico, in ogni ambiente la scelta di colori, mobili e complementi è stata orientata dal principale rivestimento dell’abitazione, uno spettacolare pavimento in legno firmato Woodco. Realizzato in Noce Naturale, con superficie spazzolata e rifinita con vernice extra opaca, il parquet è l’elemento iconico attorno cui ruota l’intero progetto d’interni, poiché si impone con fermezza in ogni spazio grazie alle sue sfumature molto accentuate, che digradano da toni caramellati a nuance più scure e intense.

Nella zona giorno, quindi in tutto il primo piano, il parquet in Noce Naturale Woodco dona ritmo e vivacità agli ambienti grazie a una pregiata posa a spina ungherese. Il formato importante della spina, con larghezza pari a quella di una tavola (180 mm), è stato scelto direttamente dalla committenza: Woodco ha pertanto realizzato una proposta customizzata volta a rispondere alle esigenze specifiche di questo progetto. L’effetto dinamico della superficie e il suo forte impatto estetico hanno imposto la scelta di pochi, selezionati arredi, a partire dal living: un ampio divano in tessuto, due chaise-longue in pelle e un importante rivestimento a parete in pietra naturale, che sembra ricavato direttamente dalla montagna. I volumi di un’antica enciclopedia Treccani, ricordo del nonno, introducono i primi gradini della scala che conduce al piano superiore, trasformando un pezzo di storia personale in elemento di design.

Anche in cucina si è optato per arredi dal linguaggio minimale e sobrio. Se l’area più operativa è stata confinata in una zona separata, celata alla vista degli ospiti, tutte le principali funzioni - frigo, forno, dispensa, cantinetta - sono state invece nascoste in una parete attrezzata dalle tonalità molto scure. Un’ampia isola in acciaio e un tavolo dalle linee ben definite si contrappongono, con la loro contemporaneità, a un grande quadro del Cinquecento che richiama le tonalità calde e accoglienti del parquet in Noce. Il risultato è un ambiente semiprofessionale e allo stesso tempo ospitale, perfettamente in linea con le volontà della committenza e le esigenze di una moderna abitazione.

Per i bagni, la scala e la zona notte, che include ben sette camere da letto, il parquet in Noce è stato preferito in un formato più tradizionale, la tavola. Le dimensioni molto ampie (1.400/2.200x180x14 mm) valorizzano ancora di più il disegno della venatura del legno, rafforzando allo stesso tempo l’ariosità degli ambienti.

Nella terrazza dell’ultimo piano è stata infine ricavata un’area relax da cui poter ammirare, immersi in una vasca idromassaggio, la maestosità del paesaggio circostante. Per conferire allo spazio un tocco di maggiore naturalità, è stato scelto Externo, il rivestimento per l’outdoor firmato Woodco che consente di dare vita a superfici effetto legno dalle performance senza paragoni. Realizzate con un ecomateriale a base di farine di legno e polietilene riciclato ad alta densità, le doghe Externo - qui scelte nella colorazione Ipe spazzolata - resistono alle radiazioni UV, alle alte e basse temperature, agli agenti atmosferici, al cloro, agli insetti e ai funghi. Per potenziarne ulteriormente le prestazioni, è stata preferita la versione Extrashield, dove ogni singola doga viene incapsulata da una schermatura che aumenta la robustezza complessiva del pavimento, eliminando il bisogno di qualsiasi trattamento di manutenzione.

Scheda Progetto

Realizzazione: villa privata

Luogo: Trento

Anno: 2022

Superficie: circa 400 mq

Progetto architettonico e direzione lavori: ing. Danilo Balzan

Pavimenti interni: Woodco, parquet in Noce Naturale nel formato spina ungherese customizzata (700x180x14 mm) e nel formato tavola (1.400/2.200x180x14 mm)

Decking: Woodco, doghe Externo nella versione Extrashield, colorazione Ipe