Il legno, materia prima naturale per eccellenza, ha ispirato Héra, la nuova poltrona firmata dal designer francese Patrick Jouin per Pedrali. Una collezione che vuole ricalcare il successo di Ester, seduta frutto della prima collaborazione tra l’azienda italiana e Jouin, disegnata per i ristoranti dello chef stellato Alain Ducasse, quali ore all’interno dell’antica residenza reale di Versailles e il miX Restaurant nell’Emerald Palace Kempinski di Dubai e scelta per arredare ambienti eleganti e raffinati tra i più rappresentativi del panorama internazionale, come lo storico ristorante Auberge de l’Ill dell’hotel 5 stelle Des Berges in Alsazia o Lago Restaurant, il primo ristorante italiano dello chef stellato Julian Serrano, da cui si gode una vista mozzafiato sulle leggendarie fontane del Bellagio Resort & Casinò di Las Vegas. La collezione Héra concretizza il concetto di leggerezza unendolo a quello di comfort e avvolgenza. Vero protagonista è il legno che il noto designer sceglie di salvaguardare, donandogli una forma fluida estremamente delicata e pura.

“Per me il progetto di una nuova sedia non è solo una questione di design: il mio obiettivo è quello di migliorare la vita delle persone. Héra basa le sue fondamenta sulla bellezza del legno e sulle lavorazioni che esso permette. Grazie al know-how di Pedrali e alle tecnologie di ultima generazione che impiega siamo riusciti a ottenere una seduta leggera e sensuale, che utilizza il legno solo dove è necessario” - afferma Jouin.

Héra è proposta in frassino o in noce americano: lo schienale in multistrato curvato tridimensionale, con spessore di soli 6 mm, è gradevole alla presa, oltre che caratterizzarsi per eleganza ed ergonomia, mentre il sedile imbottito in schiumato poliuretanico supportato da cinghie elastiche ne massimizza l'accoglienza e il comfort. Le gambe a sezione rettangolare con angoli raggiati sottolineano l’elevata attenzione ai dettagli che caratterizza questa collezione.

Come tutti i prodotti della collezione legno, anche Héra esprime l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità ambientale, parte integrante della filosofia made in Pedrali. Il legno è certificato FSC™ C114358 che garantisce la provenienza della materia prima da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Inoltre le vernici a base acqua utilizzate negli impianti sono composte per lo più da resine di derivazione organica che presentano durezza, resistenza chimica e alla luce e lavorabilità industriale paragonabile ai classici prodotti di derivazione petrolifera, ma con una netta riduzione della componente fossile, garantendo quindi una drastica riduzione dei VOC (Volatile Organic Compounds), composti chimici contenuti nelle normali vernici che evaporano a temperatura ambiente. Ne derivano ambienti di lavoro più salubri e meno pericolosi, un minore inquinamento dell’aria e un enorme risparmio energetico con la conseguente riduzione di emissioni di CO2. L’azienda ha inoltre ottenuto le certificazioni ISO 9001 per la qualità dei processi aziendali e ISO 14001 per una produzione basata su una politica ambientale sostenibile.