La crescente attenzione al risparmio energetico e alle recenti normative europee sull’efficientamento termico degli edifici e sulla riduzione delle emissioni di CO2, hanno aumentato la richiesta di soluzioni innovative, ecologiche e sostenibili. Questo contesto ha indotto a inserire tra gli accessori del Sistema Tetto di Terreal Italia anche elementi adatti all’installazione di moduli fotovoltaici.

Kit Coppo SunMarco è applicabile su tetti a falda con coperture in coppi ed è perfettamente compatibile con i prodotti Coppo Veneto e Coppo Piemonte.

La particolare facilità di posa lo rende adatto sia nei casi di nuova edificazione, sia negli interventi di riqualificazione energetica o comunque successivi alla costruzione del tetto. L’installazione del Kit Coppo SunMarco necessita della rimozione di un limitato numero di coppi e si consiglia il fissaggio meccanico alla struttura del tetto.

Chi costruisce ex novo non deve seguire particolari procedure per l’inserimento del Coppo SunMarco, ma lo posa come un normale coppo di canale; chi, invece, ha già realizzato il tetto e vuole installare pannelli fotovoltaici può disporre di un accessorio perfettamente integrabile con gli altri coppi garantendo continuità di tenuta e di prestazioni.

Il posatore del tetto è colui che installa Kit Coppo SunMarco concludendo così il suo lavoro, avendo predisposto tutto il necessario per il successivo intervento dell’elettricista.

Kit Coppo SunMarco si compone di:

- 4 Coppo SunMarco con staffa

- 2 profili in alluminio di 2,30 m

- 2 giunzioni di collegamento per profilo

- 4 morsetti laterali (h 30 mm)

- 4 morsetti centrali (h 30 mm)

- viti necessarie per il fissaggio tra gli elementi

Ogni KIT consente il fissaggio di 2 pannelli fotovoltaici garantendone massima flessibilità di forme e dimensioni.

Fasi di posa

1. Kit Coppo SunMarco è applicabile su tetti a falda con coperture in coppi

2. È sufficiente rimuovere pochi coppi di coperta in corrispondenza del punto in cui si vuole inserire il coppo con la staffa

3. Rimuovere il coppo da sostituire con Coppo SunMarco e, ovviamente, quello che lo sormonta

4. Posizionare l’elemento con la staffa e fissare con 2 viti in corrispondenza dei 2 fori già predisposti

5. Riposizionare il coppo superiore a completamento della posa dei coppi di canale

6. Riposizionare i coppi di coperta rimossi

7. Il tetto è perfettamente rifinito, con l’unico elemento visibile della staffa, sulla quale si può procedere al fissaggio del profilo in alluminio e, successivamente, del pannello fotovoltaico