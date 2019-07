Secondo dati OMS, molte delle patologie di cui soffriamo, dal mal di testa fino a malattie gravi come tumori o affezioni cardiovascolari, è di origine ambientale.

Per migliorare la qualità della vita negli spazi chiusi è necessario che la ricerca del comfort abitativo inizi dalle fasi di progettazione, poi costruzione e infine gestione dell’edificio.

Per approfondire il tema del benessere negli edifici, Come Ristrutturare la Casa, Il Giornale del Termoidraulico e Imprese Edili organizzano il convegno:

Edificio Salubre. Progettare, costruire e vivere in un ambiente sano

Milano, 19 settembre 2019

Gruppo Tecniche Nuove – Via Eritrea, 21

Di seguito il programma:

15.00 | Saluti dell’editore

Comunicazione integrata nel mondo dell’Edilizia e dell’Architettura | Ivo Nardella

15.15 | L’edificio salubre: salute, numeri, best practice della progettazione, ritorno economico

Osservatorio sulla Casa. Lo scenario del patrimonio edilizio esistente e la percezione del valore della sostenibilità in edilizia | Dott.ssa Paola Caniglia, CasaDoxa L’inquinamento indoor e gli effetti dannosi per la nostra salute | Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco, Istituto Ortopedico Galeazzi Progettare un edificio salubre | Ing. Elena Formenti, Politecnico di Milano | Riqualificazione del patrimonio immobiliare: il ritorno economico dell’investimento | Arch. Francesca Zirnstein, Scenari Immobiliari | Interventi di qualità sull’esistente. Detrazioni, benefici fiscali e cessione del credito | Diego Marcucci, Consorzio Cortexa

16.30 | La salubrità nel processo costruttivo: chi fa cosa…

Progettare e costruire salubre | Regina De Albertis, Ance Giovani e Paolo Cresci, Arup Italia La qualità dell’aria indoor | Istituto Superiore Sanità Progetto formativo Esperto Edificio Salubre | Paola Allegri, Presidente Associazione Donne Geometra Sindrome da edificio malato | Nicola Fiotti, Facoltà Medicina e Chirurgia Università di Trieste | Involucro - efficientamento – salubrità | Marco D’Orazio, Professore Straordinario Architettura Tecnica Politecnica delle Marche Diagnosi e cura dell’edificio malato | Denis Sugan, Professionista Esperto Edificio Salubre | Il valore della salubrità nell'estimo immobiliare | Livio Spinelli, Consiglio Nazionale Geometri Salubrità e filiera delle responsabilità nella giurisprudenza | Massimo Murru, Avvocato Civilista del Foro di Cagliari

17.45 | Comfort e benessere: i 5 sensi del vivere sano

Sostenibilità, si parte dal guscio | Ing. Federico Tedeschi Materiali sostenibili, arredi green. Riciclabilità e ciclo di vita dei prodotti | Arch. Giorgio Caporaso | La luce come fonte di benessere, tra apporto di luce naturale e corretta illuminazione artificiale | Ing. Maurizio Rossi, Politecnico di Milano | Isolamento acustico e abbattimento del rumore nell’edificio | Ing. Ezio Rendina | La qualità dell’acqua e dell’aria, beni preziosi per l’uomo | Ing. Marco Viel. Smart Cities, Smart Home, IOT. La connessione dalla città alla casa e ai luoghi in cui viviamo | Prof. Niccolò Aste, Politecnico di Milano

19.00 | Cocktail in terrazza

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi

Partner tecnologici