Il Congresso Architetti Trentino Alto Adige 2021 è una grande convention regionale dedicata alla formazione degli architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti e dei conservatori delle province di Trento e di Bolzano. Ma non si tratta solo di un momento formativo il Congresso è anche un’occasione d’incontro, di confronto e di aggiornamento aperto a tutta la categoria professionale degli architetti.

Il Congresso è articolato su tre sessioni parallele, nelle quali il tema del riuso verrà declinato alle diverse scale: si parlerà di riuso degli spazi, che coinvolge brani di territorio ricondotti a nuove dinamiche; di riuso degli edifici, che attraverso l’indagine del costruito sviluppa nuovi valori e nuove funzioni; di riuso dei materiali, nel senso più strettamente tecnologico o proponendo nuove possibilità poetiche ed estetiche.

Il Congresso è aperto agli iscritti agli ordini professionali degli architetti italiani, ma è rivolto anche a tutti coloro che esercitano altre professioni tecniche. La partecipazione attribuisce 16 crediti formativi. Di questi, 4 sono ordinamentali/deontologici.

L'evento si svolgerà c/o il MART di Rovereto dal 19 al 20 novembre e C'era una Volta sarà presente in qualità di Top Sponsor.