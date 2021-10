L’architetto Ottavio Di Blasi terrà giovedì 7 ottobre 2021 una lecture al College of Design, Architecture, Art and Planning (DAAP) di Cincinnati, nell’ambito del ciclo di conferenze Chatterjee Global Lecture Series, su invito del Direttore della School of Planning, Professore Danilo Palazzo.

“Città e Università: partnership storiche e nuove opportunità” è il titolo della conferenza di Ottavio Di Blasi. L’architetto parlerà del rapporto tra università e città, storia e futuro, che leggerà a partire dal nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano, inaugurato lo scorso giugno alla Presenza del Presidente della Repubblica Italiana, e attraverso il progetto dell’Università del Piemonte Orientale, con un’anticipazione di programmi in fase di sviluppo.

“L’idea è sempre quella di ridisegnare un pezzo di città - commenta Ottavio Di Blasi -. Anche il nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano è un progetto di ricucitura urbana. Così come tutti i progetti da noi realizzati in ambito Educational. Le dinamiche di riqualificazioni delle Università sono un'occasione straordinaria per la rinascita delle città che le ospitano. In università si costruisce il futuro, anche il futuro di una città”.

“Quest’anno a ottobre ricorre il 25° anniversario dell’Aronoff Center for Design and Art disegnato da Peter Eisenman, sede del DAAP, il College of Design, Architecture, Art, Planning dell’Università di Cincinnati - racconta Danilo Palazzo -. Abbiamo pensato di celebrare questa ricorrenza attraverso la Chatterjee Lecture, invitando come relatore ospite l’architetto Ottavio Di Blasi che porterà le sue riflessioni sul tema architettura, città e università, mettendo a confronto l’università, che è il luogo dove si fa conoscenza, la si critica e la si insegna, con il luogo che l’accoglie, la città. In un piacevole confronto tra l’esperienza americana e quella europea e, con l’aiuto di Ottavio Di Blasi, scopriremo il significato, prevalentemente europeo, di Campus Urbano”.

La Chatterjee Global Lecture Series, promossa da Jay e Janet Chatterjee, ha avuto inizio nel 2016 e da allora ospita numerosi artisti, architetti, designer internazionali. Jay Chatterje è stato Direttore della School of Planning e poi Dean del College of Design, Architecture, Art, and Planning e uno dei promotori della trasformazione architettonica e urbanistica dell’Università di Cincinnati.

La lecture è libera e aperta a tutti.

Si può scegliere di partecipare all’incontro con l’architetto Ottavio Di Blasi del 7 ottobre 2021, in presenza o in modalità virtuale, attraverso la piattaforma dell’Università di Cincinnati, al seguente link.