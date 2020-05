Con le scuole chiuse e la possibilità di passare poco tempo all’aperto, l'apprendimento a casa è diventato una sfida per i genitori di tutto il mondo. Per aiutarli a combattere la noia, la James Dyson Foundation ha creato 44 sfide scientifiche e ingegneristiche per aiutare bambini e genitori a conservare la mente attiva durante il periodo di isolamento.

Progettate appositamente dagli ingegneri Dyson per i bambini, le Challenge Cards incoraggiano le giovani menti curiose ad appassionarsi all'ingegneria.

Dal costruire il Golden Gate Bridge con gli spaghetti fino a gareggiare con un’auto con propulsione “a palloncino”, passando per la realizzazione di una barca di cartone da zero, i più piccoli potranno cimentarsi e mettersi alla prova seguendo l’approccio scientifico Dyson “Problema-soluzione”.