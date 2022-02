architect: m12 Architettura Design location: Puglia year: 2021

Casa SLD è una scatola brillante, un luogo che riflette la luce e cela al suo interno il regalo che un figlio ha fatto ai propri genitori: una casa accogliente, dai colori tenui e avvolgenti, dotata di ogni comfort per trascorrere giornate serene e prendersi cura di se stessi, godendo dei raggi del sole.

Il progetto per Casa SLD è stato configurato dallo studio m12 Architettura Design, guidato dall’architetto Michelangelo Olivieri, per valorizzare al massimo una superficie di poco più di 100 metri quadri che si sviluppa in altezza. Il progetto prevede quattro livelli, connessi tra di loro e collegati da un ascensore, resi altamente accessibili e fruibili anche da persone in età avanzata.

La zona notte di Casa SLD è studiata per regalare una vista sul cielo. Racchiusa da grandi vetrate, dona la sensazione di un continuo con l’esterno, ed è circondata da una piccola zona wellness, composta da terrazza e piscina scoperta, dotata di nuoto controcorrente e idromassaggio. Questa parte della casa è stata ideata per offrire ai propri abitanti la possibilità di svolgere attività motoria beneficiando degli effetti terapeutici dell’acqua e dei raggi del sole. Il concept dell’abitazione è giocato totalmente sull’accostamento di tecnologie avanzate a materiali naturali, per un risultato dall’estetica pulita, minimale, in totale accordo con il contesto urbano in cui è stata inserita.

Al piano terra, insieme al garage mimetizzato dal rivestimento esterno, troviamo la camera degli ospiti, dotata di bagno, destinata ai giovani nipoti. Proseguendo arriviamo al primo piano, cuore di Casa SLD. È qui infatti che troviamo la cucina e la sala da pranzo insieme un bagno degli ospiti e a un vano ripostiglio. Questa parte della casa è stata appositamente creata per ospitare le riunioni di famiglia e i pranzi domenicali.

All’apice dell’edificio, sovrastata da eleganti travi in acciaio bianche che paiono proteggere questo piccolo ed elegante scrigno, delineandone al tempo stesso il profilo, troviamo la zona solarium. Le grandi aperture sui prospetti sono dotate di un particolare sistema a scorrimento rivestito in legno, che funge sia da sistema di sicurezza che da schermatura solare.

I pavimenti della casa sono in grès nei primi due livelli e in parquet di olmo naturale trattato a olio per la zona notte, mentre le terrazze sono rivestite da grès effetto legno. Il legno, la pietra, il vetro e il bianco dell'intonaco costituiscono la naturale palette di questo progetto che spicca, con raffinatezza e discrezione, tra la morfologia tipica delle cittadine pugliesi.

L’uso di pannelli termodinamici per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pavimento gestito da una pompa di calore e le schermature solari in legno, insieme alla coibentazione e ai vetri a taglio termico, rendono questa abitazione energeticamente sostenibile.