Dal 30 marzo al 23 aprile 2023 Rifugio Digitale presenta la mostra Canicola del fotografo Piero Percoco. L’esposizione organizzata in collaborazione con Forma Edizioni e grazie al supporto di Banca Ifigest, rappresenta la quarta tappa del ciclo fotografico SuperNatural, a cura di Irene Alison e Paolo Cagnacci.

L’inaugurazione si terrà giovedì 30 marzo 2023 alle ore 18,30 alla presenza dell’artista e dei curatori. La mostra Canicola di Piero Percoco, curata da Irene Alison e Paolo Cagnacci, è la quarta tappa del percorso dedicato da Rifugio Digitale alla fotografia contemporanea. Nato in Puglia nel 1987, Percoco è emerso sull’orizzonte fotografico internazionale attraverso il suo account Instagram @therainbow-is-underestimated, canale attraverso il quale continua a portare avanti la propria ricerca personale. Nelle sue immagini, il concetto di SuperNatural – traccia lungo la quale si dipana il ciclo espositivo ideato da Irene Alison per Rifugio Digitale – assume la forma debordante e carnale di una fisicità che straripa, invecchia, grida, suda, riempiendo tutta l’inquadratura e sottraendosi ad ogni canone o giudizio.

Tra la Coney Island di Weegee, l’America di periferia di Stephen Shore e le liturgie southern di William Eggleston, la Puglia di Piero Percoco perde i suoi confini geografici per diventare un luogo dell’anima, luogo che, per il fotografo, è allo stesso tempo “casa” e territorio di scoperta. Declinando il suo linguaggio visivo attraverso video e fotografia, Percoco costruisce un mondo di domeniche pigre, di pance e di culi, di pasta al sugo e panni stesi, di fichi maturi che diventano creature aliene di conturbante sensualità, in cui corpi, frutti e colori traboccano dai contorni senza filtri o mezze misure, in tutta la loro brutale e lussureggiante naturalezza. Sarà possibile acquistare gli NFT(s) di alcuni video selezionati dall’artista sul sito knownorigin.io/rifugiodigitale e le opere fisiche in diversi formati sul sito di Forma Edizioni www.formaedizioni.it

Canicola

Piero Percoco

30 marzo - 23 aprile 2023

mer-dom 11.00-19.00

Rifugio Digitale

via della Fornace, 41

50125 - Firenze (FI)

