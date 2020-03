Con la primavera alle porte, Panaria Ceramica presenta Borealis, la nuova collezione dedicata allo studio delle sfumature più ricercate del legno. Una proposta in grado di esprimere l’attenzione alla grande tradizione ceramica e al contempo di interpretare gli stili più contemporanei, grazie a una continua innovazione tecnologica e a una vocazione elettiva per il residenziale che da sempre caratterizzano il brand. Il modo di vivere l’abitare è in costante cambiamento, in linea con il mutare rapido delle abitudini di lavoro e di vita delle persone. La casa è rifugio privato, ma anche luogo di lavoro e spazio di interazione con il mondo. Si è quindi sempre di più alla ricerca di soluzioni che costruiscano ambienti confortevoli, che facciano sentire a proprio agio, in connessione con gli elementi rassicuranti e confortevoli della natura. Alle tonalità accese e squillanti, si alternano colori soft e toni neutri, in grado di costruire spazi architettonici di grande benessere.

È in quest’ottica che Panaria Ceramica ha concepito la nuova collezione Borealis, un ulteriore arricchimento della sua offerta di prodotti capaci di riprodurre, in maniera scrupolosa, le essenze e le particolarità dei materiali naturali da cui traggono ispirazione, grazie a un significativo lavoro di ricerca tecnologica che ha saputo integrare tutto il know how e la profonda conoscenza del grès porcellanato del brand.

La nuova proposta di Panaria Ceramica si distingue per l’inedita gamma declinata in quattro nuovi colori, in linea con le tendenze più attuali, che richiamano l’attenzione su scelte cromatiche desaturate e polverose, con decisi richiami al mondo della natura. Borealis infatti riproduce fedelmente le venature e le nuance di legnami pregiati, superando i confini tra interior e mondo outdoor, a livello visivo e soprattutto sensoriale.

Lo studio di campioni di rovere inedito è stato fonte di ispirazione per le tonalità e per le texture di Borealis. Una volta assimilata l’essenza del prodotto naturale, attraverso trattamenti esclusivi e specifici, che hanno fatto emergere tutte le nuance e le sue peculiarità, è stato subito chiaro il valore che doveva essere trasmesso nella sua riproposizione, grazie all’esperta padronanza dei materiali che da sempre contraddistinguono Panaria Ceramica. La collezione è inoltre connotata dall’innovativa tecnologia implementata da Panariagroup per ricreare effetti materici estremamente realistici. Grazie a questa soluzione è stato possibile proporre un’impeccabile sincronia tra la grafica e la superficie trattata, per un effetto finale in grado di combinare e fondere le percezioni tattili e visive con assoluta precisione.

La nuova collezione è disponibile in due varianti: Naturale, con una superficie morbida e, al contempo, resistente all'usura e all'assorbimento all'acqua e Strutturata, molto ruvida e opaca, particolarmente indicata per pavimentazioni esterne. Per dare maggiore unicità alla proposta, tre decorazioni completano Borealis consentendo di arricchire le superfici con giochi di intagli, combinazioni e geometrie: Chevron, Listello, che nel formato 6x60 cm consente una posa a spina di pesce e Baroque, per movimentare gli elementi di fondo con inserti più ornamentali. La collezione fa parte della linea Protect, creata dal Centro Ricerche Panariagroup e progettate con la tecnologia, sviluppata da Microban®, leader mondiale di settore: un vero scudo antibatterico incorporato nel prodotto ceramico, che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie. Il risultato è una superficie costantemente protetta, con alte prestazioni igieniche, inalterabile da usura e dalle condizioni climatiche. Una novità in grado di sviluppare un nuovo senso di appartenenza al mondo che ci circonda, riportando la naturalità della materia nell’abitare moderno, senza rinunciare allo stile e al confort che caratterizzano l’offerta dinamica e in continua evoluzione di Panaria Ceramica.