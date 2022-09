architect: biro+ location: Trani (Bat) year: 2022

Basandosi sull'idea di rimodulare i volumi di un locale esistente creando nuovi ambienti flessibili, lo studio biro+ ha sviluppato un innovativo progetto di allestimento di uno spazio per eventi, chiamato Balay, esteso su circa 200 metri quadri e situato a Trani in Puglia.

L'introduzione di una serie di arredi progettati su misura ha permesso agli architetti di configurare diversamente gli spazi, flessibili e modificabili a seconda del numero di ospiti e della tipologia di evento.

Lo spazio di Balay inizialmente si presentava disorganico e dispersivo, con elementi di discontinuità lungo le pareti. Pertanto è stata progettata una quinta multifunzionale in grado di mettere in connessione le diverse aree e fungere da filtro tra la zona destinata agli utenti e quelle di servizio. Gli elementi progettuali chiave, introdotti per permettere la flessibilità degli spazi e caratterizzarli nella funzione sono due elementi scultorei in cemento (pilastro e piano) e un sistema di binari in metallo che sostengono tendaggi, cuscini e lampade.

Il pilastro a tronco di cono obliquo è il punto di arrivo del binario semicircolare lungo cui scorre una tenda di velluto blu, la quale comprime o dilata lo spazio e funge da quinta scenica per eventi musicali. Il piano in cemento adiacente alla finestra a nastro che si affaccia sull'area di pertinenza esterna e il binario sovrastante, definiscono un'area informale. Anche la scelta delle lampade segue la stessa logica: esse infatti possono essere disposte sul bancone o lungo il binario a seconda delle esigenze. L'armadio multifunzionale è progettato in modo da includere gli accessi alla zona cucina, magazzino e servici igienici.

Adiacenti ai tre ingressi di Balay sono state create delle aree filtro, rifinite in modo da essere percepite come prolungamenti o parte della quinta scenica. Inoltre esso integra diverse funzioni a servizio delle varie zone, dalla vineria in plexiglass adiacente a un'area degustazione con piano e portacalici, alla scaffalatura che sarà a disposizione del personale in sala, alla panca nell'area più informale, che può essere utilizzata come seduta a servizio dei tavoli o come area lounge. L'uso del colore e le forniture scelte hanno come obiettivo quello di definire un luogo fresco, ma allo stesso tempo elegante.

1 of 9

Scheda progetto

Località: Trani (BAT)

Progettista: biro+

Area: 200 mq

Anno di progetto: 2021

Anno di costruzione: 2022

Committente: Balay

Falegnameria: De Palma mobili

Fornitori: Pubbligrafica360

Tappezzeria: Gardirella