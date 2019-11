Anche per l'edizione 2019 Area è media partner di Architect@Work, manifestazione unica nel suo genere, focalizzata sul tema dell'innovazione.

Dal 2014, anno del suo esordio in Italia, il progetto Architect@Work è cresciuto rapidamente in successo e popolarità, riuscendo a far incontrare centinaia di realtà produttive nazionali e internazionali con migliaia di architetti e interior designer in un contesto giovane, dinamico, stimolante.

Tema dell’edizione 2019 sarà “IN&OUT: economia circolare in architettura”. Non si parlerà soltanto dell’alternanza e della complementarietà delle componenti indoor ed outdoor di un singolo progetto dunque, ma anche del continuo rigenerarsi dei materiali e delle soluzioni costruttive che l’indispensabile attenzione degli ultimi anni verso l’eco-sostenibilità richiede; un loop, un circolo virtuoso, la responsabilità del mondo dell’architettura nei confronti di un pianeta assetato di novità ma consapevole dei rischi che l’evoluzione tecnologica ed il consumismo comportano.