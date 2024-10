Dal 25 ottobre 2024 al 16 marzo 2025 si svolge presso la galleria KME del MAXXI la mostra Architettura Instabile dello studio Diller Scofidio + Renfro. Curata da uno degli studi di progettazione più celebri e influenti al mondo, che ne è anche protagonista, la mostra indaga il movimento come proprietà interna dell’architettura: edifici che cambiano configurazione, che hanno elementi mobili, che si gonfiano o si girano per accogliere i visitatori. L’allestimento di DS+R è un percorso immersivo tra modelli, disegni, immagini e proiezioni che raccontano il processo artistico e progettuale dello studio.

Musacchio, Pasqualini & Fucilla / MUSA

Viviamo in un mondo in costante movimento. Perché l’architettura dovrebbe restare ferma? Dall’inizio della Rivoluzione Industriale, l’incessante susseguirsi di sconvolgimenti politici, fluttuazioni economiche, riforme sociali, cambiamenti climatici e innovazioni tecnologiche ha dato forma al nostro mondo in continuo movimento. Per contro, l’architettura è rimasta lenta, pesante, costosa e inerte.

Musacchio, Pasqualini & Fucilla / MUSA

Il secondo dopoguerra, inoltre, ha introdotto una nuova resistenza all’ostinata rigidità dell’architettura che, motivata da ideali pragmatici e utopici, ha aspirato a liberarsi dalla stasi. E lo ha fatto muovendosi su quattro principi alla base di quest’ambizione e della mostra: mobilità, adattabilità, operatività ed ecodinamismo.

Musacchio, Pasqualini & Fucilla / MUSA

La mobilità consente agli edifici di essere fisicamente trasferiti, sia che siano costretti a essere spostati per evitare la demolizione, sia che vengano trasportati altrove per scelta. L’adattabilità gli consente di essere riconfigurati e di assorbire i cambiamenti tecnologici o programmatici indotti dagli sviluppi economici o sociali. L’operatività consente agli edifici di funzionare come macchine, sintonizzate sulle esigenze dei loro abitanti per servire scopi individuali o collettivi. E infine, mentre la maggior parte degli edifici forma una chiusura ermetica contro gli elementi, l’ecodinamismo integra le tecnologie per creare interfacce flessibili tra un edificio e il suo ambiente circostante.

Musacchio, Pasqualini & Fucilla / MUSA

«Nessun edificio è costruito nel vuoto, ma interagisce con gli esseri umani e con i corpi in uno scambio continuo. Questa idea ha ispirato il mio pensiero in generale e ancora oggi non riesco a pensare all’architettura se non come a una forma d’arte performativa» Elizabet Diller

La mostra è accompagnata dal catalogo Architettura instabile. Diller Scofidio + Renfro a cura di Pippo Ciorra e Maddalena Scimemi edito da Forma Edizioni.