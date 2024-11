Bergamo festeggia l'apertura della sede italiana del Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) ad Astino, traguardo significativo non solo per la città, ma anche per la Regione Lombardia in quanto si apre un nuovo capitolo di innovazione, design interattivo, sostenibilità e rigenerazione.

Il CIID è riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio educativo innovativo, al centro delle sue attività c'è l’Interaction Design, una disciplina che integra le tradizionali pratiche del design con le tendenze socio-tecnologiche emergenti, creando soluzioni intuitive per prodotti, software e servizi. Il campus di Bergamo si configura come un hub per l’alta formazione, l’incubazione di startup e la ricerca, con corsi rivolti a studenti e professionisti provenienti da tutto il mondo.

Simona Maschi, co-fondatrice e direttrice del CIID, per la sede italiana ha scelto lo storico Monastero di Astino, un luogo ricco di storia il cui restauro, sostenuto dalla Fondazione Mia e dal Comune di Bergamo, ha restituito alla città un importante patrimonio architettonico. Il Monastero sorge in una valle caratterizzata da una straordinaria biodiversità, che ha ottenuto il prestigioso “Premio Paesaggio d’Europa 2021” dal Consiglio d’Europa. La Valle di Astino è oggi un esempio virtuoso di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

I 2.000 metri quadrati della sede includono laboratori di fabbricazione digitale, spazi per la prototipazione e un laboratorio dedicato alla biodiversità, in cui tecnologia e natura si incontrano per generare soluzioni innovative.

Qui, gli arredi Pedrali contribuiscono a creare un ambiente funzionale, accogliente e adatto a diverse occasioni, favorendo la creatività e il benessere delle persone che studiano e lavorano in questi spazi.

Nella corte centrale, dedicata ai meeting e ai talk con ospiti internazionali, spicca Buddy Oasi. Disegnato da Busetti Garuti Redaelli, Buddy Oasi è la soluzione d’arredo che amplia la collezione di imbottiti Buddy. Un sistema di pouf e divani dalle generose dimensioni, che mantengono il contrasto tra i volumi pieni della seduta e la leggerezza delle gambe tipico della famiglia Buddy. Il tratto distintivo di Buddy Oasi sono gli schienali mobili in schiumato poliuretanico dalla forma morbida e allungata che possono essere posizionati facilmente e liberamente sul pouf, permettendo di creare diverse configurazioni in base alle esigenze.

La presenza di una zavorra e di un tessuto antiscivolo conferisce agli schienali stabilità. Nella stessa area trovano spazio i tavoli alti Elliot, disegnati da Patrick Jouin, dalla silhouette elegante e dalle forme delicate e slanciate che uniscono la morbidezza delle linee alla fluidità delle forme, accompagnati dagli sgabelli Nolita disegnati da CMP Design, che rievocano le origini di un percorso storico iniziato da Mario Pedrali nel 1963 con le sue prime sedie da giardino in metallo.

Nella sala ristoro gli sgabelli Dome trovano spazio attorno al bancone, offrendo un’area conviviale e funzionale. Disegnato da Odo Fioravanti e realizzato interamente in polipropilene, lo sgabello Dome rappresenta l’evoluzione di una collezione capace di alternare a una struttura lineare e razionale elementi dalle forme morbide e curve.

A completare l’ambiente le poltrone Gossip, di Claudio Dondoli e Marco Pocci, nella versione Recycled Grey che aggiungono un tocco di comfort, rendendo lo spazio ideale per una pausa pranzo, un momento di relax o conversazione. Gossip è una poltroncina in polipropilene dalle forme morbide e avvolgenti, leggera e impilabile. La versione Recycled Grey è realizzata in polipropilene riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale.

Sulla terrazza esterna gli arredi Pedrali accolgono chi desidera studiare o rilassarsi all’aria aperta, con una splendida vista sulla Valle d’Astino. I tavoli Elliot, di Patrick Jouin, abbinati alle poltrone Babila Twist, di Odo Fioravanti, creano una zona perfetta per il coworking o per pause pranzo all’esterno. Realizzata in acciaio e caratterizzata da una seduta ampia e accogliente, Babila Twist è ricoperta da un intreccio realizzato con una corda piatta di polipropilene, resistente agli agenti atmosferici.

Il suo tratto distintivo è la combinazione tra la scocca intrecciata e il telaio in tubo d’acciaio provvisto di doghe per la seduta, uniti attraverso viti che consentono un agile disassemblaggio al fine del riciclo e della sostituzione dei componenti.

I divani e tavolini Nolita creano invece accoglienti angoli lounge dove studenti e professionisti possono ritrovarsi per discutere progetti o semplicemente godersi una pausa in un contesto rilassante e informale.

Disegnata da CMP Design e pensata per momenti di convivialità e relax all'aria aperta, la collezione Nolita è caratterizzata da forme semplici e iconiche. Nolita Sofa è un divano outdoor caratterizzato da una struttura in tubo d’acciaio che dona ritmo visivo e proporzioni gentili, garantendo il massimo della solidità e della durevolezza. Il divano Nolita conserva i tratti di trasparenza e leggerezza propri della collezione, il cui comfort viene esaltato dai morbidi cuscini in poliestere protetti da una fodera impermeabile e rivestiti con tessuti in polipropilene o tessuti per esterno.

La versatilità del divano Nolita è data dalla possibilità di abbinare tra loro diversi moduli, lineari o angolari con bracciolo destro o sinistro, che possono essere collegati tra loro attraverso un ripiano in HPL, disponibile in diversi colori, rettangolare o angolare 30°.