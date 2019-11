Nasce dal contatto quasi invisibile di due elementi lineari che ricordano le bacchette orientali per il cibo (Hashi in giapponese). Disegnata da Federico Delrosso per Davide Groppi, Hashi è una lampada da terra orientabile che proietta la luce d’accento (diretta) con purezza e flessibilità. La componente fondamentale del progetto è dunque lo snodo impercettibile che permette di posizionare i due elementi e di creare un deciso segno grafico nello spazio. La particolare attenzione per le proporzioni rende il gesto molto libero, ma sempre equilibrato. Lo snodo a frizione “scompare” all'interno del tubolare nero opaco e permette di regolare con precisione la rotazione dei due elementi.

“Hashi illumina con una luce diretta in modo semplice e flessibile” dichiara Federico Delrosso.

ADI Design Index 2019 è la tappa finale verso il XXVI Compasso d’Oro ADI nel 2020: la pubblicazione e la mostra dei progetti selezionati è stata presentata a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.