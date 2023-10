Si trova in Puglia, a Monopoli (località S.Stefano) una delle prime e poche case NZEB (Nearly Zero Energy Building) in Italia, che per i pranzi e le cene open air ha scelto i nostri arredi in uno scenografico mix di colori. Una residenza privata dal consumo energetico quasi pari a zero, frutto di un innovativo progetto di bioarchitettura curato dallo Studio NGARCHITETTI.

Ventilazione e luminosità naturali garantite da finestre panoramiche posizionate secondo orientamenti bioclimatici, aggetti e pergolati studiati in relazione alla posizione del sole per ombreggiare in estate e favorire il passaggio dei caldi raggi in inverno, pannelli solari termici e fotovoltaici, superfici esterne sui toni del bianco per mitigare il riscaldamento da irraggiamento e utilizzo di materiali isolanti e traspiranti per i muri.

Il risultato è un ambiente dai toni luminosi e moderni, colorato dal bel paesaggio naturale circostante, un progetto che nulla lascia al caso, con l’ampia zona esterna, comprensiva di piscina, area relax e pergolato, caratterizzata dalle tinte chiare e armoniche dei materiali e degli arredi.

Sotto il pergolato, una selezione di sedute di Nardi in polipropilene fiberglass con braccioli Net e senza braccioli Bit, abbinate al tavolo allungabile Rio in DurelTop e alluminio verniciato. Selezionati nelle tinte bianco, tortora e salice, gli arredi sembrano disegnati per accostarsi perfettamente ai colori della luce, dell’ombra e dell’acqua della piscina, danzando con l’ambiente circostante.