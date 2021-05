Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in coerenza con gli obiettivi del DL “Cura Italia” e all’interno della strategia di promozione integrata “Vivere all’italiana” per il rilancio internazionale delle produzioni italiane per il comparto cultura, presenta “3CODESIGN. 3 R: ridurre riciclare riutilizzare”.

Curata da Silvana Annicchiarico, la prima tappa della mostra itinerante sarà all’Istituto Italiano di Cultura a Praga dal 27 maggio al 2 luglio. A seguire: Doha a settembre e ottobre, Shenzen a novembre e Hong Kong a dicembre. L’esposizione ha l’obiettivo di dare spazio e visibilità alle nuove frontiere del design italiano e di attualizzare la reputazione di cui gode in tutto il mondo, raccontando il cammino dei designer verso una sostenibilità ambientale.

Pieces of Venice - impresa sociale a economia circolare con filiera corta che parte dal recupero e successivo riciclo di materiali dismessi di Venezia e attraverso l’industrial design li fa risorgere a nuova vita sotto forma di souvenir e oggetti di design - è stata scelta per far parte di questa esposizione. L’azienda utilizza il legno dei vecchi pontili e delle passerelle della città di Venezia e le vecchie bricole (pali nautici utilizzati per indicare le vie d'acqua) di segnalazione dei canali della Laguna Veneta, per dar loro nuova vita e funzione, nella loro forma originale o in composizioni o trasformazioni.

I prodotti che verranno esposti alla mostra sono: Bastone da passeggio - Castello 3968, design: Giulio Iacchetti; Calzascarpe - Castello 3829, design: Giulio Iacchetti; Elica - Dorsoduro 2, design: Luciano Marson; Macchinina - Lido, design: Matteo Ragni; Oggetti da compagnia - 3 Visioni e 4 Suoni, design: Mariapia Bellis; Vaporetto - Tronchetto 33, design: Marco Zito.

Prodotti speciali nati da materiali altrettanto speciali che profumano ancora della magica Laguna di Venezia. Oggetti, veri souvenir di Venezia pensati per rispettare l’ambiente e per fare in modo che il futuro di tutti sia migliore e più sostenibile.

Per ogni prodotto venduto, Pieces of Venice dona 3€ all’associazione no profit Masegni e Nizioleti, un gruppo di volontari che dedica il proprio tempo libero alla salvaguardia del decoro di Venezia organizzando giornate di pulizia in città. #SALVAVENEZIAUNPEZZOALLAVOLTA