Per la bella stagione, Alma Design propone un'ampia selezione di arredi pensati per passare più tempo fuori dalle mura domestiche, avendo però le stesse sensazioni e il comfort degli ambienti di casa. L’outdoor contemporaneo diventa così essere un’estensione degli ambienti indoor, con stanze a cielo aperto senza alcuna interruzione tra interno ed esterno.

Gli elementi Alma Design, dai più colorati, originali e ‘giocosi’ a quelli più raffinati, sono pensati per godere al meglio la vita all’aria aperta, e rendere, così, ogni luogo più accogliente, ricercato e funzionale.

1 of 8

2525, Amy, Ciak, Meg, Nonò, Pepper, Set-Up e Y sono alcune delle proposte con le quali l'azienda può valorizzare gli spazi esterni, residenziali e non solo, trasformandoli in ambienti completi dove vivere momenti di puro relax o di piacevole convivialità nel massimo del comfort e del benessere. Collezioni in perfetto equilibrio tra design e praticità raccontano il mondo outdoor di Alma Design. I suoi arredi coniugano sapientemente l’estetica con la capacità di offrire una resistenza ottimale all’umidità, al sole e alle variazioni climatiche, assicurando la massima affidabilità, solidità e versatilità.

L’allegria del colore e la leggerezza delle linee danno, così, vita a collezioni outdoor che creano infiniti modi di arredare con personalità e ‘immaginazione’.